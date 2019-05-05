“Аэрофлот” открыл горячую линию после происшествия в Шереметьево

По предварительной информации, после экстренной посадки SSJ-100 погибли 13 человек.

Родственники пассажиров рейса SU-1492 могут узнать всю информацию по телефону горячей линии +7(495)232-65-40, сообщает пресс-служба “Аэрофлота”.

Напомним, что самолет вылетел из столичного аэропорта в Мурманск. После взлета экипаж сообщил о неисправности, было принято решение вернуться обратно. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Вечером, 5 мая, самолет совершил посадку и загорелся. В результате возгорания погибли 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в пожаре на самолете в Шереметьево погибли 13 человек.