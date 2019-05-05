ТАСС: в пожаре на самолете в Шереметьево погибли 13 человек

Шесть человек пострадали и судьба еще нескольких не выяснена.

Поиск пропавших пассажиров самолета “Аэрофлот” продолжается — среди 73 человек есть те, чья судьба остается неизвестной, сообщает ТАСС ссылаясь на спасателей. Число погибших, по данным агентства, достигло 13 и еще шесть человек пострадали.

Хвостовая часть самолета полностью сгорела — сейчас там проводят поисковые работы.

Следственный Комитет РФ начал работу по происшествию. Компанию могут обвинить в несоблюдении правил безопасности использования самолета, из-за которого погибли более двух человек.

Самолет летел их Москвы в Мурманск, но после взлета командир запросил экстренную посадку в Шереметьево. По предварительной информации, в самолет попала молния.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что семь рейсов из Санкт-Петербурга в Москву задержали из-за ЧП в Шереметьево. Два самолета из Москвы прилетели с получасовой задержкой.