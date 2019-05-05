Семь рейсов в Москву из Пулково задержали из-за пожара

Пожар на самолете уже потушили. Фото: СК

Пожар на самолете уже потушили. Фото: СК

Два самолета “Аэрофлота” прилетят из Шереметьево с получасовым опозданием.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали взлет семи самолетов в Москву, следует из данных табло аэропорта на воскресенье 5 мая. Напомним, из-за пожара самолета в Шереметьево, аэропорт временно приостановил работу.

Сейчас на неопределенное время задержаны рейсы SU 2579, 2337, 2419, 2649, 2019, 027 и N4 148. Шесть их них осуществляет “Аэрофлот” и один — компания “Северный ветер”.

Пожар на самолете “Аэрофлота” уже потушили. Сейчас, как сообщает РИА Новости, есть погибший и четверо пострадавших. По предварительной информации, самолет попал в грозу — молния вызвала пожар.

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия — в комитете возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что появилась первая информация о жертвах среди пассажиров самолета в Мурманск.