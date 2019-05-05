При аварийной посадке самолета в Шереметьево есть погибшие

Также сообщается, что при экстренной посадке пострадали четверо человек.

В воскресенье, 5 мая, самолет Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации самолет попал в грозу на высоте более двух тысяч метров. Загорелась хвостовая часть самолета. В результате экстренной посадки погиб 1 человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщают “РИА.Новости”.

Ранее сообщалось только о пострадавших, также поступила информация про эвакуацию 78 пассажиров. В данный момент на территории столичного аэропорта создан оперативный штаб. Самолет следовал из Москвы в Мурманск.

Позже огонь охватил весь самолет, люди выпрыгивали на ходу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Москве самолет “Аэрофлота” загорелся и экстренно сел