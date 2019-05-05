В Москве самолет “Аэрофлота” загорелся и экстренно сел

Из 78 человек пострадали шестеро — огонь оперативно потушили спасатели.

В “Шереметьево” загорелся самолет “Аэрофлота”, который должен был вылететь в Мурманск, но экстренно сел сразу после взлета, сообщает “Говорит Москва” 5 мая в воскресенье.

Самолет вылетел в 17:50. На борту находилось 78 человек, всех эвакуировали. На взлетно-посадочную полосу выехали автомобили экстренных служб — из-за этого рейсы в “Шереметьево” задерживаются. Пользователи Интернета сообщают в соцсетях, что пассажиров остальных самолетов не выпускают наружу и не сообщают ничего о том, что происходит в аэропорту.

Видео: Рамблер/ВК

По предварительной информации, пострадало шесть человек. Причины пожара не уточняются, но он уже потушен силами спасателей МЧС Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самолет “Победы” смог вылететь со второй попытки из Санкт-Петербурга в Калининград.