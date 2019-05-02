Самолет «Победы» смог взлететь со второй попытки

Лайнер уже отправили в Калининград.

Об этом стало известно сегодня вечером, второго мая. Борт покинул «Пулково» в половину девятого вечера, хотя должен был вылететь еще в час дня. Он не смог приземлиться в «Храброво» из-за неподходящих погодных условий, поэтому вернулся. По предварительным данным, все это время пассажиры были вынуждены ждать на борту, передает издание «Фонтанка». К слову, все остальные лайнеры без проблем долетали до Калининграда.

Скорее всего, самолет уже прибыл в пункт назначения, так как на онлайн-табло сказано, что его стоило ждать еще в половину 10 вечера.

Напоминаем, что сегодня в городе весь день идет дождь и дует ветер. Сейчас на улице плюс семь градусов, завтра ситуация резко изменится, но не в лучшую сторону – петербуржцам обещают снегопад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за вмешательства лисы самолёт не смог совершить посадку в Санкт-Петербурге.