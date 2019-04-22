Из-за вмешательства лисы самолёт не смог совершить посадку в Петербурге

На днях самолёт не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Пулково из-за лисы, которая внезапно выскочила на взлетно-посадочную полосу.

Отмечается, что лайнер уже заходил на посадку, когда экипаж воздушного судна заприметил какой-то объект на взлетно-посадочной полосе. Выяснилось, что это была лиса. В результате было принято решение заходить на второй круг.

Как сообщает «Мойка78», когда служба безопасности петербургского аэропорта прибыла на место, чтобы проверить полосу — лисы уже и след простыл.

В конечном счёте самолёт благополучно приземлился.

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