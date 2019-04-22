Гиббонам из Ленинградского зоопарка обновили вольер

Сотрудники зоопарка опубликовали видеоролик в соцсетях Фото: pixabay
Сотрудники зоопарка опубликовали видеоролик в соцсетях Фото: pixabay

В Ленинградском зоопарке под программу улучшения жилищных условий попали местные гиббоны. Их «среду обитания» оборудовали новыми декорации. Отныне маленькие обезьянки смогут найти выход своей природной любознательности и активности, сообщает пресс-служба зоопарка.

Видеороликом о том, как проходило благоустройство и как приматы отреагировали на изменения своего жилища — сотрудники поделились на официальной странице зоопарка в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленинградский зоопарк опубликовал фото загорающего лемур.

Животное вышло погреться на солнышке 18 апреля. Забавный снимок этого действа был опубликован в Instagram-аккаунте зоопарка. Как выяснилось, лемуры — большие любители солнечных ванн.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Гиббонам из Ленинградского зоопарка обновили вольер
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