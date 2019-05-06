Актер Игорь Фурманюк с сотрясением мозга попал в больницу после ДТП

Напомним, что Игорь Фурманюк известен благодаря ролям в сериалах «Секунда до». Фото: https://www.kino-teatr.ru
Напомним, что Игорь Фурманюк известен благодаря ролям в сериалах «Секунда до». Фото: https://www.kino-teatr.ru

Врачи также диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки.

Дорожно-транспортное происшествие в столице произошло 6 мая, сообщает Пятый канал. Происшествие случилось на улице Мосфильмовской, в районе Раменки. Детали ДТП пока не уточняются.

Известно, что актёр получил серьёзные травмы и был госпитализирован в больницу.

Напомним, что Игорь Фурманюк известен благодаря ролям в сериалах «Секунда до», «Застава», «Сонька Золотая Ручка», а также «Зорге».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте Daewoo Matiz вылетел в пешеходов (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп Игорь Фурманюк
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