На Невском проспекте Daewoo Matiz вылетел в пешеходов (видео)

В ДТП погиб водитель.Фото: vk.com/dorinspb
В ДТП погиб водитель.Фото: vk.com/dorinspb

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь. Дорожное происшествие случилось вечером 6 мая около 19:30 возле дома 66 по Невскому проспекту. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу.

За рулем машины находился мужчина и по предварительной информации, он не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в массовом ДТП на Чапаева пострадал человек.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп невский проспект происшествие
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