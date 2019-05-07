В «Ласточкином гнезде» подожгли авто директора УК

Автомобиль пострадал частично. Фото: Pixabay
Автомобиль пострадал частично. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут следствие, целью которого является поиск и задержание неизвестного злоумышленника.

По информации Gazeta.SPb, в понедельник, 6 мая, около 03:30 часов ночи у дома 17 с корпусом 4 по Русановской улице на территории жилого комплекса «Ласточкино гнездо» неизвестный совершил поджог автомобиля TagAZ FJR. Данный автомобиль 2010 года выпуска принадлежит предпринимательнице — директору управляющей компании.

Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей. Пострадавших в результате пожара не оказалось, однако подкапотное пространство и передние колеса автомобиля существенно пострадали.

По камерам видеонаблюдения было выяснено, что неизвестный злоумышленник в черной маске подошел к указанному авто, бросил что-то и скрылся. В результате машина загорелась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на сломанный светофор привел к пробке на перекрестке Бухарестской и Славы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто ласточкино гнездо поджог
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