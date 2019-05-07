Сломанный светофор привел к пробке на перекрестке Бухарестской и Славы

В пробке стоит и общественный транспорт. Фото: Piter.Tv
В пробке стоит и общественный транспорт. Фото: Piter.Tv

Сотрудники ДПС Петербурга приехали на место и взяли на себя роль регулировщиков.

На пересечении Бухарестской и проспекта Славы сломался светофор — и перекресток стоит в глухой пробке, сообщает Piter.TV во вторник 7 мая. Корреспондент канала опубликовал видео с места происшествия в Петербурге: видно, что на место поломки приехали сотрудники дорожной полиции, которые пытаются справиться с ситуацией. Остается надеться, что большая часть водителей за рулем машин помнит правила проезда перекрестков с регулировщиком.

Видео: Piter.TV

В пробке стоят как легковые машины, так и общественный транспорт — в том числе трамваи. Скользкий асфальт уже привел к нескольким ДТП сегодня в Санкт-Петербурге, поэтому автомобили едут медленно и аккуратно.

Сейчас в Петербурге 5 баллов пробок по данным Яндекс.Пробки. Неподалеку на Софийской улице произошло сразу два ДТП. Наиболее загруженными участками сейчас являются центр города, Светлановская площадь, пересечение Гражданского и Непокоренных, перекресток Пискаревского и шоссе Революции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Пулковском шоссе из грузовика вывалился хлеб.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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