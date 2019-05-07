После ДТП на Пулковском шоссе из грузовика высыпался хлеб

Три машины перекрыли две полосы для движения, формируется пробка.

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовика и легковая машина, сообщили очевидцы в социальных сетях утром во вторник 7 мая. Авария произошла около развязки с Волхонским.

Один из грузовиков перевозил хлеб; в результате столкновения часть товара высыпалась на дорогу. Впрочем, водителям сейчас не до бесплатного хлеба: авария заблокировала две полосы, свободным остался только крайний левый ряд.

Точной информации о пострадавших пока нет. Сейчас водители ждут Госавтоинспекцию Петербурга. Причиной, вероятно, стал скользкий асфальт из-за дождя. Вчера в Санкт-Петербурге произошло 320 ДТП, по статистике ГИБДД города.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после ДТП на Шпалерной в Санкт-Петербурге госпитализирован человек.