После ДТП на Пулковском шоссе из грузовика высыпался хлеб

Авария произошла возле развязки с Волхонским. Фото: https://vk.com/spb_today
Авария произошла возле развязки с Волхонским. Фото: https://vk.com/spb_today

Три машины перекрыли две полосы для движения, формируется пробка.

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовика и легковая машина, сообщили очевидцы в социальных сетях утром во вторник 7 мая. Авария произошла около развязки с Волхонским.

Один из грузовиков перевозил хлеб; в результате столкновения часть товара высыпалась на дорогу. Впрочем, водителям сейчас не до бесплатного хлеба: авария заблокировала две полосы, свободным остался только крайний левый ряд.

Точной информации о пострадавших пока нет. Сейчас водители ждут Госавтоинспекцию Петербурга. Причиной, вероятно, стал скользкий асфальт из-за дождя. Вчера в Санкт-Петербурге произошло 320 ДТП, по статистике ГИБДД города.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после ДТП на Шпалерной в Санкт-Петербурге госпитализирован человек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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