После ДТП в вылетом в ограждение на Шпалерной госпитализировали пассажира

Водитель транспортного средства пытался повернуть налево и не пропустил встречный автомобиль.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степен7и тяжести. Автомобиль увезли на эвакуаторе. О пострадавших и последствиях ДТП сообщают в ОГИБДД по Центральному району.

Авария произошла около 20:30 на пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского.

Водитель автомобиля Mercedes при повороте налево не пропустил встречное транспортное средство Peugeot. В результате ДТП пострадал пассажир Peugeot доставлен в Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение.