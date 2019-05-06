После ДТП в вылетом в ограждение на Шпалерной госпитализировали пассажира

В результате ДТП пострадал пассажир Peugeot. Фото: https://vk.com/dorinspb
В результате ДТП пострадал пассажир Peugeot. Фото: https://vk.com/dorinspb

Водитель транспортного средства пытался повернуть налево и не пропустил встречный автомобиль.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степен7и тяжести. Автомобиль увезли на эвакуаторе. О пострадавших и последствиях ДТП сообщают в ОГИБДД по Центральному району.

Фото: https://vk.com/dorinspb

Авария произошла около 20:30 на пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского.

Водитель автомобиля Mercedes при повороте налево не пропустил встречное транспортное средство Peugeot. В результате ДТП пострадал пассажир Peugeot доставлен в Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие Центральный район
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Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение