Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение

Службы на месте. Фото: https://vk.com/spb_today
Службы на месте. Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщают очевидцы дорожно-транспортной аварии, водитель автомобиля жив.

Удар был мощный и громкий, так же пишут свидетели дорожно-транспортной аварии. В результате столкновения, передняя часть машины полностью смялась, сообщают очевидцы.

Также есть информация, что водитель остался жив, но получил травмы.

Инцидент произошёл в Центральном районе Петербурга на пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского.

«Службы на месте. Мужчина из машины живой», — написали петербуржцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие Центральный район
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