Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение

Как сообщают очевидцы дорожно-транспортной аварии, водитель автомобиля жив.
Удар был мощный и громкий, так же пишут свидетели дорожно-транспортной аварии. В результате столкновения, передняя часть машины полностью смялась, сообщают очевидцы.
Также есть информация, что водитель остался жив, но получил травмы.
Инцидент произошёл в Центральном районе Петербурга на пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского.
«Службы на месте. Мужчина из машины живой», — написали петербуржцы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали.