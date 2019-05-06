Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение

Как сообщают очевидцы дорожно-транспортной аварии, водитель автомобиля жив.

Удар был мощный и громкий, так же пишут свидетели дорожно-транспортной аварии. В результате столкновения, передняя часть машины полностью смялась, сообщают очевидцы.

Также есть информация, что водитель остался жив, но получил травмы.

Инцидент произошёл в Центральном районе Петербурга на пересечении Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского.

«Службы на месте. Мужчина из машины живой», — написали петербуржцы.

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