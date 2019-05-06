Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали 

Также сообщается, что движение на первой линии в петербургской подземке восстановлено.
О происшествии ранее сообщали петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте». На пути упал человек, и движение было приостанволлен7о.
Сейчас выяснилось, что на пути упала девушка. Ее госпитализировали. Причины падения на пути, а также степень тяжести травм пока неизвестны. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около 20:20.