Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали 

Пострадавшую девушку госпитализировали. Фото: https://pixabay.com
Пострадавшую девушку госпитализировали. Фото: https://pixabay.com

Также сообщается, что движение на первой линии в петербургской подземке восстановлено.

О происшествии ранее сообщали петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте». На пути упал человек, и движение было приостанволлен7о.

Сейчас выяснилось, что на пути упала девушка. Ее госпитализировали. Причины падения на пути, а также степень тяжести травм пока неизвестны. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около 20:20.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали