Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали

Также сообщается, что движение на первой линии в петербургской подземке восстановлено.

О происшествии ранее сообщали петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте». На пути упал человек, и движение было приостанволлен7о.

Сейчас выяснилось, что на пути упала девушка. Ее госпитализировали. Причины падения на пути, а также степень тяжести травм пока неизвестны. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что о происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около 20:20.