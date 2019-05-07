В зонах скопления туристов в Петербурге появятся 112 дополнительных туалетов

Дополнительными уборными, которые будут работать ежедневно с 09:00 до 21:00 обеспечат Северную столицу в праздники.

ГУП «Водоканал» сообщает, что экскурсионные маршруты и знаменитые места в Санкт-Петербурге обеспечат дополнительными туалетами.

Этим летом власти города увеличат количество уборных. В местах большого скопления людей будут дополнительно поставлены еще 112 общественных туалетов. Из них 17 туалетов будут стационарными, а 19 передвижными. Общественные санитарно-гигиенические комплексы будут функционировать ежедневно с 09 утра до 09 вечера.

Каждый туристический сезон из-за активного притока путешественников в Петербург «Водоканал» устанавливает в городе дополнительные общественные места удобств. стационарные, передвижные и модульные уборные установят во всех самых популярных у путешественников местах.

Отметим, помимо государственных объектов, в Петербурге работают частные туалеты, а также уборные на вокзалах и в крупных торговых центрах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что участок трассы М-10 в Тосно будет перекрыт 9 мая.