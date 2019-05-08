В Петербурге таксист силой отобрал смартфон у пассажира

В Северной столице таксист решил подзаработать разбоем. Двигаясь по назначенному маршруту, 25-летний водитель такси силой отобрал у пассажира мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент случился на Комендантском проспекте у дома № 24 во вторник, 7 мая.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге женщина вонзила нож в грудь своего мужа. Во время пьяной ссоры со своим мужем 45-летняя женщина не нашла более действенных аргументов, чем вогнать нож в грудную клетку мужчины. 56-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.