Магазин оштрафовали на 3 миллиона за продажу алкоголя без лицензии

Алкоголь был изъят. Фото: Pixabay
Алкоголь был изъят. Фото: Pixabay

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал магазин ООО «Залив» на улице Маршала Казакова выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

В результате проверки сотрудники ведомства обнаружили, что торговая точка на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города продает алкоголь, не имея лицензии на этот вид деятельности.

Сумму штрафа составила 3 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в одном из магазинов Петербурга изъяли 750 литров незаконной алкогольной продукции. В ходе проверки в сфере оборота алкоголя работниками прокуратуры было изъято более 750 литров незаконной продукции. Среди прочего были пиво, водка и коньяк.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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