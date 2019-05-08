iDrink предложил создателям «Игры престолов» показать их логотип за 10 млн долларов

Фото: кадр сериала из
Фото: кадр сериала из "Игра Престолов"

Московская компания «Айдринк» предложила HBO 10 млн долларов за включение своего логотипа в заключительный эпизод сериала.

В письме, отправленном на имя председателя HBO Роберта Гринблата и исполнительных продюсеров сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсс, предлагается переснять последнюю шестую серию сериала и включить в сцены с употреблением дорнийского красного вина бренд iDrink.

“Мы предложили создателям Игры престолов, на наш взгляд, замечательную сделку: переснять несколько сцен в последней серии с возлияниями дарнийского красного или арборского золотого вина и добавить в них логотип iDrink на двери тех залов, в которых герои будут праздновать свою победу», — подчеркнул основатель компании Вадим Камашев.

Фото: iDrink
Фото: iDrink

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре. Картонный стаканчик кофе из Starbucks появился на столе в одной из сцен в четвертой серии финального сезона “Игры престолов».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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