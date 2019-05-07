Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Картонный стаканчик кофе из Starbucks появился на столе в одной из сцен в четвертой серии финального сезона “Игры престолов», сообщает The Huffington Post.

Атрибут, не связанный с миром Джона Мартина, замечен на 18-й минуте серии. Он стоит на столе перед Дейенерис Таргариен, вовремя застолья в честь победы над Королем Ночи.

Пользователей Twitter рассмешил замеченный ляп, и они предположили, Дейенерис настолько устала во время битвы за Винтерфелл, что решила подкрепиться кофе.

«Мне нравится, что Дейнерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!» — написала Theodora.

Русскоязычные пользователи Twitter также не остались в стороне, предположив, что «двойной капучино с ванилью без сахара!» — это фамильный девиз семьи Таргариенов.

Ланнистеры: «Услышь мой рёв!» Старки: «Зима близко!» Таргариены: «Двойной капучино с ванилью без сахара!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 6 мая 2019 г.

В свою очередь представители сети кофеен Starbucks в официальном аккаунте в Twitter выразили «удивление», что известная как «мать драконов» Дейенерис Таргариен, рядом с которой на столе стоял стаканчик, не заказала «драконий напиток».

«Честно говоря, мы удивились, что она не заказала драконий напиток», — говорится в официальном сообщении Starbucks в Twitter.

TBH we’re surprised she didn’t order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 мая 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”.