Пилотам самолета «Сухой» может грозить тюрьма

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизнь 41 человека. По этому делу возбуждено уголовное дело, ведется расследование. За гибель людей к лишению свободы могут приговорить пилотов, считают некоторые юристы. Однако на практике пилоты гражданских самолетов несут наказание редко, потому что зачастую сами погибают в аварии.

Вечером, 5 мая, при аварийной посадке в московском Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Погибло 40 пассажиров и один член экипажа. В этот же вечер факту авиапроисшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Во вторник, 7 мая, адвокат, представляющий интересы родственников одного из погибших в аварии SSJ-100, Игорь Трунов попросил СК возбудить уголовные дела по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», «Нарушение требований в области транспортной безопасности», «Халатность» (ч. 3 ст. 219 УК РФ; ч. 3 ст. 263 УК РФ; ч. 4 ст. 263.1 УК РФ; ч. 3 ст. 293 УК РФ), передает «Интерфакс».

Пока же пилотам SSJ-100 может грозить до семи лет лишения свободы по ч. 3 ст. 263 УК РФ, то есть по делу, которое расследует СК РФ, считает юрист Алексей Гавришев. Как он сообщал изданию «Газета.Ru»: «Пилоты получат реальные сроки, если выяснится, что они не умели сажать судно в ручном режиме — например, при отказе автоматики».

В то же время, рассказал Алексей Гавришев «Газета.Ru», случаи, когда за авиакатастрофы наказывают пилотов, редки. Однако это не значит, что человеческий фактор перестает играть роль и в гибели людей винят, например, конструкцию самолета. Юрист указал, что чаще уголовные дела возбуждаются в отношении механиков, которые отвечают за техническое состояние судна.

Из случаев уголовного наказания пилотов, Алексей Гавришев назвал 2018 год — тогда судили военного летчика по ст. 351. Он случайно переключил тумблер при посадке. Однако дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Сегодня, 8 мая, авиаюрист Алексей Елтунов рассказал изданию АиФ.ru что на практике приговоры в отношении пилотов бывают редко. И пояснил, что есть приговоры в отношении пилотов военных самолетов, но он не помнит приговоров в отношении пилотов гражданских воздушных судов. «В большинстве случаев пилоты в результате авиакатастроф погибают, а их посмертно обвинят в произошедшем, хотя была вина или нет на самом деле никому не известно», — объяснил юрист.

Единой статистики по уголовной ответственности пилотов нет. Есть случаи, когда уголовные дела расследовали в отношении всей команды, причастной к полету. Например, в 2014 года в московском Внуково потерпел крушение Dassault Falcon 50EX – погибло четыре человека, пишет «Медиазона». Самолет получил от диспетчера инструкцию на взлет и столкнулся со снегоуборочной машиной. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 – двух диспетчеров обвинили в том, что они разрешили взлет, снегоуборщика в том, что он выехал на взлетную полосу, а инженера аэропорта в том, что он не проконтролировал процесс. Возбудили уголовное дело и в отношении руководителя полетов. Однако в результате никто не оказался наказанным. Водителя снегоуборщика и инженера аэропорта в 2017 году приговорили к тюремным срокам, но освободили по амнистии, передает РИА Новости.

В 2015 году после крушения самолета Як-42 в Ярославле, пишет «Медиазона», приговорили к пяти годам колонии-поселения замгендиректора организации летной работы «Як Сервис», как ответственного за квалификацию экипажей, однако и его освободили по амнистии. Известен случай, когда по амнистии освобождали и пилотов. Например, в 2010 году самолет Ту-154М совершил аварийную посадку в Домодедово – погибло два пассажира. Пилота приговорили к условному сроку, но освободили по амнистии.

Таким образом, уголовная ответственность для пилотов за гибель людей есть — это ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также пилоты могут быть наказаны по ст. 351 УК РФ — «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Однако на практике пилотов наказывают редко, чаще уголовную ответственность несет весь экипаж, работники аэропорта и руководители полетов. Порой наказанные попадают под амнистию.

На днях Gazeta.SPb писала о том, что Следственный комитет завершил работу в Шереметьево.