Участнику финансовой “пирамиды”, получившей от клиентов 44 млн рублей, дали 4 года

Невский районный суд Петербурга пока вынес приговор только одному из участников преступной организации.

Расследование дел других организаторов махинации еще продолжается. Виновным признали Дмитрия Ходыкина, сообщает сегодня прокурату Петербурга. Финансовая “пирамида” вела свою деятельность шесть лет — с 2011 по 2017 год.

Преступная схема заключалась в организации с разветвленной сетью филиалов по регионам России. Организаторы предлагали вложить деньги под высокие проценты. А после вкладчики должны были получить денежные средства за счёт привлечения денежных средств последующих клиентов.

Денежные средства предлагали вложить в КПК “Семейный капитал”, затем в КНПО “Семейный капитал” под видом и на условиях выплаты высокого процентного дохода.

Подобными махинациями организаторы финансовой “пирамиды” получили более 44 млн. Рублей.

Суд признал Ходыкина виновным и назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организатору казино на Стачек назначили штраф в полмиллиона.