Организатору казино на Стачек назначили штраф в полмиллиона

В суде учли, что у мужчины нет судимостей и есть маленький ребенок. Фото: pixabay.com
В суде учли, что у мужчины нет судимостей и есть маленький ребенок. Фото: pixabay.com

Мужчина поставил в снятой квартире 20 автоматов и развлекал клиентов.

В Петербурге вынесли приговор организатору подпольного казино в Кировском районе, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Петербурга 7 мая.

По версии следствия, петербуржец нашел 20 автоматов “Гейминатор”, арендовал квартиру на проспекте Стачек Петербурга, поставил в ней магнитный замок и камеры, мебель и автоматы. Собственник квартиры не знал, что именно в ней происходит — и видимо, не интересовался, передают в прокуратуре Петербурга. Обвиняемый покупал для клиентов продукты и алкоголь.

В конце концов в квартиру нагрянули сотрудники полиции Петербурга. Мужчина не отрицал вину. Судимостей у него нет, зато есть малолетний ребенок. Приняв все это во внимание, суд назначил мужчине только штраф в 550 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге продавцам оружия вынесли приговор.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Организатору казино на Стачек назначили штраф в полмиллиона