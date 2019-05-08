В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли большое количество наркотических веществ и алкоголя

Вначале марта 49-летний Кит Флинт был найдет мертвым в своем доме. Фото: https://www.instagram.com/keithflintofficial/
Вначале марта 49-летний Кит Флинт был найдет мертвым в своем доме. Фото: https://www.instagram.com/keithflintofficial/

Обстоятельства смерти лидера группы следствие пока не установило.

Единственна подробность смерти музыканта Кита Флинта — это то, что в его крови в момент смерти было большое количество наркотиков, лекарственных препаратов, а также алкоголя. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на материалы слушания в коронерском суде Эссекса.

Точная причина смерти пока выясняется. Нет свидетельств того, что смерть была случайной или стала следствием чего-то еще. Также сообщается, что родные, близкие и администратор группы на слушание не пришли.

Напомним, что в начале марта 49-летний Кит Флинт был найдет мертвым в своем доме. О кончи не музыканта сообщил создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вокалист The Prodigy Кит Флинт умер по неизвестной причине.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
The Prodigy кит флинт
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