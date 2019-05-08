В Приморском районе открывают новый сквер, посвящённый авиации

Сквер откроют в память об истории Комендантского аэродрома. Фото: https://www.gov.spb.ru
Сквер откроют в память об истории Комендантского аэродрома. Фото: https://www.gov.spb.ru

Помимо прогулок, местные жители могут узнать историю зарождения российской авиации.

Торжественное открытие сквера запланировано на 13 мая. В 15:00 для жителей официально откроют сквер Льва Мациевича. Он будет расположен на Аэродромной улице, 11. Об этом сообщает СПб ГБУ “Приморский культурный центр”.

Сквер откроют в память об истории Комендантского аэродрома – колыбели российской авиации. Планируется, что на торжественное открытие приедет и глава Приморского района Николай Цед.

Сквер будет не просто местом прогулок, а местом, где каждый сможет узнать историю российской авиации. На новой облагороженной территории разместили семь бюстов первых летчиков России, изобретателей, конструкторов, гранитная стела в память об авиаторах Комендантского аэродрома, погибших в мирное и военное время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе присвоены названия безымянному проезду и историческому району.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район сквер сквер Льва Мациевича
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