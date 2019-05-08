В Приморском районе присвоены названия безымянному проезду и историческому району

Приказ о присвоение наименований подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Теперь ранее безымянный проезд, расположенный от Вокзальной улицы до улицы Красных Партизанов будет носить название “улица Кайгородова”. Наименование дано в честь орнитолога и педагога Кайгородова Дмитрия Никифоровича. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Помимо этого, исторический район расположенный между Юнтоловским заказником, границей города Сестрорецка, Суздальским шоссе, Новой улицей и Вепсской улицей теперь носит наименование “Юнтолово”.

Решение о наименовании было принято Топонимической комиссией, а инициатором предложения выступил краевед Андрей Рыжков.

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