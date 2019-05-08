Воронежскую улицу отрыли для автомобилистов

Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” завершили работы по реконструкции распределительной сети.

Как сообщают сотрудники предприятия сегодня, движение автотранспорта по Воронежской улице открыли с опережением нормативных сроков. Ранее участок по Воронежской улице от Прилукской до Курской улиц и от Курской до дома №52 по Воронежской улице был закрыт в связи с ремонтными работами.

Там проводили реконструкцию распределительной сети “Воронежская” протяженностью 760 метров.

Сотрудник Теплосети провели промывку и гидравлические испытания системы. Здание Фрунзенского района, которые ранее были переключены на временный трубопровод, переведены на постоянную схему теплоснабжения.

В данный момент идут работы по благоустройству территории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что реконструкция теплосетей на Воронежской улице завершена.