Воронежскую улицу отрыли для автомобилистов

В данный момент идут работы по благоустройству территории. Фото: пресс-служба АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”
В данный момент идут работы по благоустройству территории. Фото: пресс-служба АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”

Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” завершили работы по реконструкции распределительной сети.

Как сообщают сотрудники предприятия сегодня, движение автотранспорта по Воронежской улице открыли с опережением нормативных сроков. Ранее участок по Воронежской улице от Прилукской до Курской улиц и от Курской до дома №52 по Воронежской улице был закрыт в связи с ремонтными работами.

Там проводили реконструкцию распределительной сети “Воронежская” протяженностью 760 метров.

Сотрудник Теплосети провели промывку и гидравлические испытания системы. Здание Фрунзенского района, которые ранее были переключены на временный трубопровод, переведены на постоянную схему теплоснабжения.

В данный момент идут работы по благоустройству территории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что реконструкция теплосетей на Воронежской улице завершена.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Воронежская улица фрунзенский район
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