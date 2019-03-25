Реконструкция теплосетей на Воронежской улице завершена

Работы по реконструкции сетей на Воронежской улице близятся к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как стало известно Gazeta.SPb, теплоэнергетики закончили реконструкцию распределительной сети «Воронежская». В рамках проекта было модернизировано 760 метров трубопровода по Воронежской улице от дома №52 до Прилукской улицы.

В работе использовались энергоэффективные технологии и материалы,

-отметили в ведомстве.

На данный момент на тепломагистрали проводят монтажные работы и переключают потребителей на обновленные участки. Затем подрядчики приступят к демонтажу временного трубопровода, который на период реконструкции обеспечивал местных жителей отоплением и горячей водой.

Ранее Gazeta. SPb сообщала «Теплосеть» приступила к реконструкции теплотрассы в Кировском районе.