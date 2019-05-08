В Петербурге из-за неизвестного вещества погибли два подростка

Их знакомый находится в коме.

О подробностях расследования стало известно сегодня, восьмого мая. Сотрудники правоохранительных органов рассказывают, что причиной трагедии стало отравление не выявленным пока что веществом. По предварительным данным, молодые люди были знакомы. Именно после их прогулки двое подросток не проснулись, а третий – впал в кому. Об одном из погибших известно, что он проживал в Центре содействия семейному воспитанию. Он, уверяют сотрудники Центра, пришел домой и лег спать – ничего не предвещало беды. На утро его не смогли разбудить.

Второй погибший учился в девятом классе, а в Санкт-Петербург приехал погостить у бабушки с дедушкой. Накануне смерти он ходил гулять, но с кем – родные не знают.

Третий мальчик впал в кому – врачи уверены, что он отравился. Сейчас полицейские уверены, что мальчики проводили свой последний вечер вместе, говорится в сообщении ГУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился лекарством.