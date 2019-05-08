Дзюба может не выйти на поле против ЦСКА

Футболист все еще восстанавливается после травмы.

О самочувствии форварда футбольного клуба «Зенит» рассказал главный тренер Сергей Семак. Он отметил, что Артем Дзюба чувствует себя до сих пор не очень хорошо, поэтому сложно говорить наверняка – сможет ли он сыграть в составе «Зенита» против ЦСКА.

Известно, что Дзюба уже пропустил игру с «Ахматом». Сейчас он приступил к тренировкам и пытается вернуться в прежнюю физическую форму. Его участие остается под вопросом – Семак пообещал принять решение в ближайшее время. Тренер также отметил, что в остальных встречах сезона Дзюба должен выйти на поле.

Напоминаем, что «Зенит» сыграет с ЦСКА уже 12 мая на стадионе «Газпром Арена». Какими бы ни были результаты встречи, «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде. Футболисту предстоит прежде отсидеть какое-то время в колонии.