Петербуржцев приглашают на концерт в День победы

Дворцовая площадь на майские праздники станет главным местом сбора. Фото: pixabay.com
Дворцовая площадь на майские праздники станет главным местом сбора. Фото: pixabay.com

Он пройдет на Дворцовой площади.

Мероприятие начнется примерно в четыре часа дня – к этому времени как раз должно будет подойти к концу шествие «Бессмертного полка». Перед горожанами выступят народные артисты России, заслуженные артисты России, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят стихотворения и песни военных лет. Помимо прочего на большом экране можно будет посмотреть, как выглядит «Бессмертный полк» со стороны.

Напоминаем, что на девятое мая в Санкт-Петербурге назначено множество мероприятий. Самыми главными традиционно считаются парад, акция «Бессмертный полк» и праздничный салют. В связи с этим в центре города будет ограничено движение, так что автомобилистам стоит заранее продумать маршрут.

Ранее в Gazeta.SPb рассказывалось о работе транспорта с 9 по 12 мая в Петербурге: ночные рейсы и льготы. Так, например, в ночь с 9 на 10 мая не будет закрываться метро.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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