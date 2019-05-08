Работа транспорта с 9 по 12 мая в Петербурге: ночные рейсы и льготы

В выходные, с 9 по 12 мая, в Петербурге будут работать ночные автобусы. Фото: https://pixabay.com

В выходные, с 9 по 12 мая, в Петербурге будут работать ночные автобусы. Фото: https://pixabay.com

Празднование Дня Победы в Петербурге меняет работу транспорта не только на 9 мая. Метро и автобусы будут работать в Северной столице ночью вплоть до конца долгих выходных.

Как рассказывала Gazeta.SPb, 9 мая, некоторые центральные станции метро будут закрыты на вход и выход в связи с шествием колонны «Бессмертного полка». Невский проспект в День Победы станет пешеходным. Будет перекрыт ряд улиц в разных районах города. Кроме того, в ночь с 9 на 10 мая будет работать метро и некоторые автобусы.

Ночные автобусы и поезд-челнок

Автобусы, правда, уже по другим маршрутам запустят в ночь с 10 на 11 мая, с 11 на 12 мая, а также сегодня – с 8 на 9 мая. Их пути движения – №1М, 2М, 3М, 4М, 5М – дублируют линии метро. Они будут работать с интервалом в 30 минут.

В метро в ночи этих праздничных выходных дней будет работать поезд-челнок. Он курсирует по участку от «Адмиралтейской» до «Спортивной» и доступен с 01:00 до 03:00. Интервал движения челнока, сообщается на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок», составляет 20 минут.

В остальном работа транспорта в Петербурге на выходные с 10 по 12 мая останется прежней – улицы перекрывать не планируется.

Кто в мае может воспользоваться льготами

В День Победы блокадники и ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно, об этом сообщал ГУП «Горэлектротранс».

Также напомним, что с 27 апреля льготные категории граждан получили право бесплатного проезда в электричках Петербурга и Ленобласти. Это труженики тыла, ветераны труда и войны, жертвы репрессий, пенсионеры и предпенсионеры, а также награжденные орденом «Родительская слава» и женщины со званием «Мать-героиня». Поэтому, если в майские праздники в городе станет «тесно», они смогут успешно воспользоваться новой возможностью.

Ещё одна льгота касается ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны. С 1 по 31 мая РЖД дает право бесплатного проезда для этих категорий граждан и их сопровождающих. Льготой можно воспользоваться неограниченное число раз.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какая программа ждет петербуржцев и гостей города в День Победы.