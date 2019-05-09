Данни приедет на вручение кубка «Зениту»

Футболист примет участие в интерактивной фотосессии.

Об этом стало известно восьмого мая. Известно, что «сине-бело-голубые» получат кубок уже 12 мая. По этому поводу на «Газпром Арене» состоится множество мероприятий. На них в том числе будет присутствовать Мигель Данни. Футболист играл за «Зенит» на протяжении девяти лет, после чего подписал контракт со «Славией». За время своего пребывания в России Данни становился четыре раза чемпионом страны.

Сейчас Данни состоит в «Маритиму» – с клубом он подписал контракт в 2018 году.

Напоминаем, что в честь победы «Зенита» в РПЛ отгремит салют. Команда выиграла досрочно, так что последний матч не сыграет никакой роли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артем Дзюба может не выйти на поле против ЦСКА. Футболист до сих пор восстанавливается после травмы – из-за нее он пропустил встречу с «Ахматом». Сергей Семак заверил, что объявит о своем решении в ближайшее время.