В Петербурге проведут фестиваль в честь Иосифа Бродского

В 2020-ом Бродскому исполнилось бы 80 лет. Фото: скриншот http://бродскийфест.рф

В 2020-ом Бродскому исполнилось бы 80 лет. Фото: скриншот http://бродскийфест.рф

Мероприятие откроют на книжном салоне Петербурга 24 мая.

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный творчеству и жизни Иосифа Бродского с 24 по 26 мая. На книжном салоне в Петербурга представят книги о поэте, затем литераторы проведут конференцию в квартире Бродского.

Главным событием обещает стать “Открытый микрофон” в саду Фонтанного дома Петербурга. Писатели прозы и поэзии с 12 до 5 часов дня будут читать свои работы 25 мая в субботу. На Новой сцене Александринского в это время пройдут творческие встречи с литераторами.

Организаторы фестиваля напомнили, что в 2020-ом Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. На сайте события уже вывесили программу мероприятий на эти дни.

Поэт Иосиф Бродский (1940-1996) получил Нобилевскую премию по литературе в 1987 году. Долгое время жил в Петербурге, но умер в Нью-Йорке.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге прошел фестиваль водных фонариков.