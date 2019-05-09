Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки пилотов SSJ-100

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com

В самолеты несколько раз попадала молния, но к серьезным последствиям это не приводило.

Трагедия в Шереметьево могла произойти из-за невыключенного оборудования самолета при грозе, сообщил 9 мая РИА Новости член совета высшего состава “Офицеров России” Юрий Сытник, заслуженный пилот.

По словам Сытника, в лайнеры модели Sukhoi Superjet 100 за годы использования 13 раз ударяла молния и это не приводило к поломкам. Самолеты специально тестировали в подобных условиях, чтобы оценить риски.

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Сейчас выпущено 186 таких самолетов.

Пилот считает, что экипаж не выключил часть автопилота, локатора и радио — поэтому позже потерял связь и был вынужден перейти на ручное управление.

Из данных расшифровки переговоров экипажа и диспетчера, опубликованных в СМИ накануне, следует, что молния не нанесла самолету серьезного урона.

После катастрофы в Шереметьево из 78 человек выжили 37.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что еще один лайнер в Шереметьево эвакуировали.