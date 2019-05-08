Еще один лайнер Superjet 100 был эвакуирован в Шереметьево

Самолет должен был вылететь накануне вечером в Ригу.

Отправку рейса задержали почти на три часа. Об этом сообщает Пятый канал. Самолет должен был вылететь в столицу Латвии в 22:55, однако кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, началась паника и пассажиров высадили из самолета.

После этого борт проверили специалисты, но никаких неисправностей не обнаружили.

Самолет до Риги отправился 8 мая в 01:25.

Напомним, что лайнер Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот” загорелся на территории столичного аэропорта 5 мая. На борту находились 78 человек. В результате пожара погиб 41 пассажир, в том числе один член экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новое видео спасения пассажиров с горящего в Шереметьево самолёта появилось в Сети.