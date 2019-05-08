Новое видео спасения пассажиров с горящего в Шереметьево самолёта появилось в Сети

Напомним, что самолет загорелся 5 мая. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=NP7q4CxML9M/скрин видео
Напомним, что самолет загорелся 5 мая. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=NP7q4CxML9M/скрин видео

Видео было снято одним из пассажиров и размещено на YouTube.

Мужчина сняла процесс спасения пассажиров лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот”. Самолет, который следовал из столицы с Мурманск загорелся после аварийной посадки. Пассажир снял видео сразу же после того, как ему удалось покинуть горящий борт. На видео запечатлен самолет, охваченный дымом, пожарные машины, поливающие его водой, эвакуированные пассажиры и сотрудники экстренных служб, бегущих к лайнеру.

Напомним, что самолет загорелся 5 мая. На борту находились 78 человек. В результате пожара погиб 41 пассажир, в том числе один член экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотами лайнера. Из расшифровки следует, что после попадания молнии в фюзеляж самолета, пилот Денис Евдокимов передал диспетчеру сообщение, что лайнер подвержен угрозе, но полет проходит в штатном режиме и помощь пока не требуется.

Видео: https://www.youtube.com

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Sukhoi Superjet 100 аэрофлот видео самолет шереметьево
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