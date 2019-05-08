Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотами лайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку 5 мая в Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из предоставленной телеканалом расшифровки следует, что после попадания молнии в фюзеляж самолета, пилот Денис Евдокимов передал диспетчеру сообщение, что лайнер подвержен угрозе, но полет проходит в штатном режиме и помощь пока не требуется. После ухудшения ситуации, пилоты приняли решение заходить на посадку по приборам. Экипаж запросил помощь, диспетчер вызвал аварийные службы на полосы. После этого переговоры оборвались.

Также в Сети появилась расшифровка разговора аварийных служб аэропорта после приземления лайнера. Ее опубликовало издание Baza.

«Авария, самолет горит на взлетно-посадочной полосе на взлете. Сильный дым черный и языки пламени. Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, один погибший находится рядом с самолетом», —цитирует издание «Эхо Москвы».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что названа приоритетная версия крушения SSJ-100 в Шереметьево.