Раскрыта мистическая причина ухода Гарая из «Зенита»: замешан дух его бабушки

Аргентинец Эсекиэль Гарай вышел из командного состава футбольного клуба «Зенит» из-за мистики. На это отреагировал Геннадий Орлов, комментатор футбольных матчей.

Орлов сообщает, что семейство Гарая проживало рядом с Лахтинским кладбищем в жилищном комплексе «Северный Версаль». Квартира в нём считается элитной недвижимостью.

Однажды семейство сфотографировалось на память, но позже на снимке обнаружился посторонний персонаж – что-то вроде духа. Жена Гарая была уверена, что на фото проявился лик, давно почившей бабушки футболиста. Информация о том, что они живут рядом с кладбищем «добила» женщину окончательно. После того, как она множество раз просила домработницу остаться у них с ночевкой, жена

Гарая уговорила его уехать обратно в Испанию. До этого она все время спала со светом. Отметим, что Эсекиэль Гарай играл в составе «Зенита» в течение двух лет: с 2014 по 2016 годы. В составе команды получил Кубок России и дважды завоёвывал Суперкубок нашего государства. Сейчас Гарай работает на «Валенсию».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Данни приедет на вручение кубка «Зениту».