Каршеринговая Ауди разбилась на Димитрова

Водителю придется отдать за ремонт круглую сумму. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
Водителю придется отдать за ремонт круглую сумму. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Во Петербурге на улице Димитрова водитель каршеринговой иномарки попал в аварию. Никто не пострадал. Кроме кошелька неудачного пользователя «Яндекс.Драйв».

Дорожно-транспортное происшествие произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. У каршеринговой Ауди разбит весь капот.

Очевидцы сообщили об инциденте в соцсети ВКонтакте вечером 9 мая. Они утверждают, что ДТП произошло на улице Димитрова. Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и допустил наезд, из-за чего вся передняя часть Ауди «Яндекс.Драйва» была разбита.

По последней информации, пострадавших в данном ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

«Жаль водителя. Они когда эти машины берут — не понимают, что попадают в случае аварии в кабалу. Денег придется отдать, как за купленную в кредит авто. Попал товарищ…» — комментируют юзеры в соцсети.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Садовой мотоцикл врезался в автобус.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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