На Садовой мотоцикл врезался в автобус

Авария произошла в самом центре Петербурга: мотоциклист влетел в автобус.

По словам очевидцев, на Садовой улице в Санкт-Петербурге водитель мото-транспортного средства не успел затормозить перед автобусом и допустил столкновение.

В результате, байк поломан, а общественный транспорт, кажется совсем не «пострадал». После того, как байкер врезался в автобус на место приехали сотрудники ГИБДД.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия сообщают, что пострадавших нет. Кто виновен в случившемся, тоже неизвестно.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Доренко погиб в Москве, упав с мотоцикла. В момент, когда журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо, и он не удержав равновесие, упал с транспортного средства. Очевидцами была вызвана бригада скорой помощи, однако Доренко врачам спасти не удалось.