Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют только английские команды

В первые в истории за кубки двух престижных турниров Европы в финале будут сражаться только английские клубы.

В полуфинальных играх Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл каталонскую «Барселону», а «Тоттенхэм» дожал нидерландский «Аякс».

В играх ½ финала Лиги Европы «Арсенал» оба матча выиграл у «Валенсии», а «Челси» победил «Айнтрахт» в серии пенальти.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра состоится в Мадриде 1 июня.

«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы.

Матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку и начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Месси плакал в раздевалке после вылета из ЛЧ. Журналисты, ссылаясь на свои источники, уверяют, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси расплакался после проигрыша в раздевалке – настолько сильно он расстроился из-за случившегося.

Известно, что сразу после этого он проходил тест на допинг- процедура заняла довольно много времени.