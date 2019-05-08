Месси плакал в раздевалке после вылета из ЛЧ

«Барселона» проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4.

Обо всем сообщили СМИ восьмого мая. Журналисты, ссылаясь на свои источники, уверяют, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси расплакался после проигрыша в раздевалке – настолько сильно он расстроился из-за случившегося. Известно, что сразу после этого он проходил тест на допинг- процедура заняла довольно много времени. Месси, покидая стадион, не шел на контакт с прессой и просто прошел мимо.

Кажется, таких результатов игры не ожидал никто – другие игроки «Барселоны», говорившие с журналистами, выглядели растерянно. Они не смогли объяснить, что стало причиной безоговорочного поражения.

Напоминаем, что в финальном матче сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в этом году Месси неожиданно для всех не стал обладателем «Золотого мяча». Первое место по итогам голосования занял Лука Модрич, а нападающий «Барселоны» смог занять лишь пятое место в рейтинге.