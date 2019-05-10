Бывший капитан «Зенита» Данни прилетел в Петербург

Экс- капитан «Зенита», игравший на позиции полузащитника, Мигель Данни прибыл в Петербург на встречу с болельщиками.

В Северной столице 35-летний португальский футболист примет участие в фан-променаде перед игрой 28-го тура РПЛ с «ЦСКА»

«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них», — приводит слова Данни 78.ru.

Напомним, что 12 мая в рамках фан-променада на «Газпром Арене» состоится интерактивная фотосессия с участием португальского футболиста. Начало — в 17:30 по мск. Также Данни планирует посетить игру Единой лиги с участием БК «Зенит».

Напомним, Мигель Данни играл за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год. В настоящее время футболист пребывает в статусе свободного агента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что впервые в истории в финалах еврокубков сыграют только английские команды.