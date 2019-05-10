В Центральном районе активисты самостоятельно отремонтировали детскую площадку и создали “синие паруса”

В ближайшее время к кораблю добавят штурвал. Фото: https://vk.com/mytndvor

В ближайшее время к кораблю добавят штурвал. Фото: https://vk.com/mytndvor

Яркий корабли со свежей краской теперь красуется во дворе дома 14 по Тверской улице.

Активисты движения “центральный район за комфортную среду обитания” сообщили, что совместными силами с местными жителями они восстановили детскую площадку. В группе в соцсети “ВКонтакте” активисты наглядно продемонстрировали, какой была площадка до восстановления и какая она теперь.

Сначала горожане очистили конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске.

Корабль получился очень ярким: алые паруса, синий флаг, разноцветные мачты и реи”, — написали в группе.

В ближайшее время к кораблю добавят штурвал и тогда, пишут в группе, местные жители смогут встать у руля своего двора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активисты отстояли сквер в Кузнечном переулке.