Активисты отстояли сквер в Кузнечном переулке

Сквер оставят в покое и не будут застраивать. Фото: https://vk.com/mytndvor

Сквер оставят в покое и не будут застраивать. Фото: https://vk.com/mytndvor

Его не будут застраивать новым музеем Достоевского.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Хорошей новостью поделился депутат ЗакСа Борис Вишневский в социальной сети «Вконтакте». Он поспешил поздравить неравнодушным жителей Центрального района, которые боролись за сквер.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что застраивать зеленую зону не будут. Реализацию проекта он назвал преждевременной. Помимо прочего, глава города настаивает на том, чтобы сквер в Кузнечном переулке включили в список территорий зеленых насаждений общего пользования.

Напоминаем, что разговоры о появлении нового музея Достоевского идут уже с 2018 года. Проект не понравился не только градозащитникам, но также архитекторам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МО «Малая Охта» обязали озеленить сквер на Новочеркасском.