МО «Малая Охта» обязали озеленить сквер на Новочеркасском

Зеленую зону приведут в порядок в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга решил, что муниципальное образование должно взять на себя все расходы по благоустройству сквера у дома номер 11 корпуса 2 на Новочеркасском проспекте, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. К слову, иск подал природоохранный прокурор, который выразил недовольство сквером.

Для начала сквер нужно благоустроить так, как было задумано до этого – согласно планировочным решениям. Во-вторых, стоит посадить деревья на площади почти в 240 квадратных метров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленинградская область получит федеральный грант на благоустройство. Пока что город, который выиграет 75 миллионов рублей, не называется. За право распорядится средствами борются три населенных пункта – Луга, Гатчина и Сосновый Бор.