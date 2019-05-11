На Украине рассказали, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается

Власти Украины отметили, что поездки на железнодорожном транспорте между Россией и Украиной сокращаются «сами по себе».

Владимир Омелян — украинский министр инфраструктуры рассказал, что количество поездок по линиям железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Украиной «прекращается само по себе».

При этом отмечается, что в ближайшее время правительство Украины не собирается издавать каких-либо указов по поводу отмены данного направления поездов.

«Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет», — заявил Омелян в выступлении.

Интересно, что в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны Европейского Союза превысило количество поездок в сторону России». И именно поэтому число железнодорожного транспорта, направляемого в Россию уменьшилось, ведь «возить воздух», по мнению Омеляна, не имеет смысла.

По данным экспертов, еще в 2014 году пассажиропоток между государствами составил — 2,2 млн людей. Но уже в 2018 году по маршруту Украина — Россия в на железнодорожном транспорте прокатились всего 772,9 тыс. человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что США отказали в визе российским дипломатам, собиравшимся на конференцию по ядерному оружию.