США отказали в визе российским дипломатам, собиравшимся на конференцию по ядерному оружию

Америка не дала визу российским дипломатам, которые должны были участвовать в конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о действиях США по отношению к двум участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке из России.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что из-за действий Америки, нарушающих права граждан, несколько официальных делегатов из нашей страны так и не смогли принять участие в важном для всего мира мероприятии.

В российском Министерстве иностранных дел утверждают, что произошедшее — «полный абсурд». Также политики и общественные деятели называют ситуацию «абсолютно недопустимой». Если документы представителям России в ближайшее время так и не будут выданы, конференция на тему нераспространения ядерного оружия в мире может быть «перевезена» в другое более гостеприимное государство.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что США упрекнули Россию в манипуляции валютой.